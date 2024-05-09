Moskova Bahar Festivali başlıyor

Festival, Rusya'nın başkentini ziyaret etmek, ünlü turistik rotalarında yürümek, tarihini ve kültürünü keşfetmek için harika bir fırsat olacak.

“Moskova Baharı” Festivali 6-12 Mayıs tarihleri arasında başkentin 25’ten fazla mekânında gerçekleştirilecek. Festivalin konukları heyecan verici atölye çalışmaları, açık hava sanat dersleri, tarihi konferanslar, renkli tiyatro gösterileri, konserler ve dans programlarının tadını çıkaracak, şehrin parklarında ziyaretçiler takım oyunlarına ve ilgilenen herkese yönelik spor aktivitelerine katılabilecek. Ayrıca, merkezi noktalarda eski kuşakların eşsiz nezaket dersleri de verilecek.

Açık hava konserlerinde canlı müziğin sesi Moskova’da yankılanacak

Müzik, Rus ruhunun ayrılmaz bir parçasıdır ve onun zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır. Bu nedenle Moskova Baharı Festivali’nde müzik etkinlikleri önemli bir yere sahip. Festival ziyaretçileri, Uluslararası Müzik Yarışması kapsamında düzenlenen sıra dışı açık hava konserlerinde farklı türlerde canlı A Cappella’nın keyfini çıkarabilecekler. Böylece ziyaretçiler sanatçılarla birlikte anlık olarak müziğin ritmini tutabilecekler.

Festival kapsamında ayrıca, gençler ve çocuklar sanat stüdyolarını, sanatçı atölyelerini ve bitkilere nasıl bakılacağının anlatılacağı botanik derslerine katılım sağlayabilecek. Yetişkinler ve çocuklara yönelik açılan yemek pişirme stüdyoları ise, eşsiz Rus lezzetlerinin tariflerini öğrenme ve ziyaretçilerin burada kendi yemeklerini denemeleri için fırsat verecek.

Her zaman olduğu gibi, Moskova’da festival aynı zamanda paylaşma anlamına geliyor. Etkinlikte eğlenceli ve eğitici aktivelerin yanı sıra paylaşma ve cömertlik için de alanlar bulunuyor. ‘Ver ve Al’ projesi kapsamında herkes paylaşabileceği her şeyi gönüllü olarak verebilecek veya ihtiyaç duyduklarını buradan alabilecek. Kitap, kıyafet ve spor malzemeleri gibi yaşamımız ve ruhumuz için yararlı ve hoş eşyalar buralarda elden ele dolaşarak daha da değerli hale gelecek.

Moskova Mevsimleri yıl boyunca farklı etkinliklerle konuklarını ağırlıyor

Moskova Baharı Festivali 6-12 Mayıs tarihleri arasında konukların canlı bir bahar etkinliğinde Rusya’nın kültürüne ve tarihine daha yakın olmalarını sağlayacak. Festival, yıl boyunca dönüşümlü olarak düzenlenen kentsel ve büyük ölçekli bir dizi etkinlikten oluşan ‘Moskova Mevsimleri’ projesi kapsamındaki çok sayıda etkinlikten biri. Ailece ya da tek başına yapılacak geziler için harika bir destinasyon oluşturan proje festivalleri, Türkiye’den gelen tüm ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.