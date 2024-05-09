TSKB'den Kariyer Atölyesi

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı: “Gelenekselleşen TSKB Kariyer Atölyesi’nde, genç yeteneklerle buluşarak kuşaklar arası deneyim paylaşımında bulunmaya 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz. Sürdürülebilirliği faaliyet gösterdiği her alana uyarlamış bir kurum olarak, uzun soluklu başarımızın arkasında insana yatırım yer alıyor” dedi.

Sürdürülebilir bankacılık modeliyle ayrışan Türkiye’nin ilk kalkınma ve yatırım bankası TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 11 yıldır düzenlediği TSKB Kariyer Atölyesi’nde genç yeteneklerle buluşmaya devam ediyor. Bu yıl 27 Nisan tarihinde gerçekleşen TSKB Kariyer Atölyesi’ne, yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği gibi farklı bölümlerinden 4’üncü sınıf öğrencileriyle, aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi alan toplamda 42 öğrenci katılmaya hak kazandı.

‘Farkını Ortaya Koy’ sloganıyla gerçekleşen atölye kapsamında öğrenciler, TSKB’nin alanlarında uzman deneyimli ekiplerinden sürdürülebilir bankacılık modeli, kalkınma yatırımlarının finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi edinme şansı buldular. TSKB’nin “Geleceğe Ortak Ol” isimli online eğitim ve gelişim platformu kanalıyla “Etkileyici Sunum Hazırlama Teknikleri”, “Finansçı Olmayanlar İçin Finans” ve “Etkili İletişim” gibi eğitimlere de katılan gençlere atölye boyunca TSKB’li koçlar eşlik etti. İlerleyen süreçte TSKB ekibine katılmaya aday olan katılımcıları objektif bir şekilde değerlendirmek üzere tüm koçlar yetkinlik değerlendirme eğitimleri aldı.

Öğrencilerin finansal analiz araçları ve sektörel bilgileri kullanarak hazırladıkları sunumlar, TSKB yöneticilerinden oluşan özel bir jüri tarafından değerlendirilerek en başarılı grubun üyelerine ödül verildi. Gençlerin ekip çalışmasını ve TSKB’deki iş yaşamını tanımasına yönelik pek çok ilgi çekici aktiviteye de ev sahipliği yapan atölyenin sonunda yeni yeteneklerin en kısa sürede TSKB kariyerlerine başlaması hedefleniyor.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı: “Şimdiye kadar 400’ün üzerinde öğrenci kalkınma ve yatırım bankacılığı ile tanışma fırsatı buldu”

11’inci TSKB Kariyer Atöyesi’ne ilişkin değerlendirmede bulunan TSKB’nin insan kaynakları faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı: “Gelenekselleşen TSKB Kariyer Atölyesi’nde, genç yeteneklerle buluşarak kuşaklar arası deneyim paylaşımında bulunmaya 11 yıldır kesintisiz devam ediyoruz. Sürdürülebilirliği faaliyet gösterdiği her alana uyarlamış bir kurum olarak, uzun soluklu başarımızın arkasında insana yatırım yer alıyor. TSKB Kariyer Atölyesi’ni de insana yatırım anlayışıyla düzenlemeye devam ediyoruz. Çok sayıda başvuru arasından büyük bir titizlikle seçtiğimiz öğrencilerin katıldığı atölyemizin içeriğini bankamız bünyesinde geleceğe hazırlamak istediğimiz iş kollarındaki MT (Yönetici Adayı) ihtiyacına yönelik bankamızın stratejik hedeflerine göre tasarlıyoruz. Bu atölyeler sayesinde şimdiye kadar 400’ün üzerinde öğrenci kalkınma ve yatırım bankacılığı ile tanışma fırsatı buldu, biz de bu sayede pek çok yetenekli iş arkadaşı kazandık. Bugün TSKB bankacılık kadrolarımızın yüzde 20’si TSKB Kariyer Atölyesi aracılığıyla aramıza katılan arkadaşlarımızdan oluşuyor” dedi.