Kozmetik pazarı her sene büyüyor

2023 yılı sonunda ihracatın yüzde 12'lik bir büyümeyle 1,5 milyar dolar seviyelerine çıkmasıyla, Türk kozmetik endüstrisi uluslararası alanda da dikkat çekmeye devam ediyor. KÜAD bu kapsamda, Türkiye'deki kozmetik endüstrisinin canlılığını sürdürmek ve ilerletmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "Ne Üretmeliyiz Zirvesi" adı altında gerçekleşecek bu etkinlik, 15 Mayıs 2024 tarihinde Selectum City Ataşehir'de kozmetik endüstrisinin önde gelen profesyonellerini bir araya getirecek.

KÜAD' ın ikinci kez düzenleyeceği bu zirvede, katılımcılar yenilikçi fikirlerle buluşacak, sektördeki güncel durumlar paylaşılacak ve gelecekteki trendlere dair yeni bakış açıları kazanılacak. Üreticilerin fikir alışverişinde bulunacağı, iş birlikleri kuracağı ve sektördeki değişikliklere uyum sağlayabileceği bir platform oluşturulacak. Ürün geliştirme uzmanlarından, pazarlama uzmanlarına, ambalajlama uzmanlarından, sürdürülebilirlik uzmanlarına kadar birçok alanda uzman konuşmacılarla bir araya gelinerek, kozmetik pazarının verileri de ilk elden takip edilebilecek.

SEKTÖRÜN LİDERLERİ BİR ARAYA GELEREK STRATEJİ SUNACAK

KÜAD Zirve Başkanı Belgin Sile, kozmetik dünyasında yaşanan hızlı değişim ve artan rekabetin, sektörde yeni fırsatlar ve zorluklar doğurduğunu vurgulayarak; “Türkiye'deki kozmetik endüstrisi her geçen gün büyümeye devam ediyor ve bu büyüme trendini sürdürmek için sürekli olarak yenilikçi ve ileriye dönük adımlar atmamız gerekiyor. 'Ne Üretmeliyiz Zirvesi'nde, sektörümüzün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, birlikte geleceğe dair stratejiler belirleyeceğiz. KÜAD olarak, sektörümüzdeki canlılığı sürdürmek ve ilerletmek için bu önemli etkinliği düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu zirve, kozmetik endüstrisinin lider profesyonellerini bir araya getirerek, geleceğe yönelik stratejiler geliştirmemize ve sektörümüzün önündeki engelleri aşmamıza olanak tanıyacak. Zirvede yenilikçi fikirlerle buluşacak, sektördeki güncel durumları paylaşacak ve gelecekteki trendlere dair yeni bakış açıları kazanacağız. Üreticiler olarak bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak, iş birlikleri kuracak ve sektördeki değişikliklere ayak uydurabileceğimiz bir ortam oluşturacağız. Etkinliğimiz, uluslararası platformda tüketicilerin beklentilerini anlamamıza, pazarlama stratejilerini şekillendirmemize, ürün kategorilerini belirlememize ve malzemeleri ambalajlama gibi önemli konularda fikir sahibi olmamıza yardımcı olacak. Bu etkinliğin, sektörümüz için değerli bir kaynak olacağına inanıyorum. Hepimizin, kozmetik endüstrisindeki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum ve verimli bir zirve geçirmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

KÜAD Hakkında

Derneğin kuruluş amacındaki en temel sebepler arasında; insan ve çevre sağlığını göz ardı etmeden, yüksek katma değerli kozmetik ürünlerin üretilmesini, ülkemiz kozmetik sektörü ve kozmetik bilimcilerinin dünyada söz sahibi olmasını sağlamak yer alıyor.