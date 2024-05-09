Baumit'ten tasarım yarışması

‘Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev’ çatı fikri ile gerçekleşen yarışmaya üniversitelerde lisans eğitimi alan öğrenciler katıldı. Yarışmanın ödül töreni 7 Mayıs tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşen SPACE’24 etkinliğinde yapıldı. ‘Bir arada yaşam alanı olarak erişilebilir konut’ teması üzerine kurgulanan yarışmada üç proje eş değer ödüle layık görüldü.

İnsanların sağlıklı, enerji verimli, güzel ve sürdürülebilir yapılarda yaşaması hedefiyle inovatif ürünler geliştiren Baumit, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği tasarım yarışmasıyla lisans öğrencilerini bir araya getirdi. ‘Bir arada yaşam alanı olarak erişilebilir konut’ temasıyla hayata geçirilen yarışmanın jüri heyetinde; Mimar Abdurrahman Çekim, Mimar Ayşen Ciravoğlu, Mimar Kurtul Erkmen, Mimar Ömer Selçuk Baz, Mimar Serter Karataban, Mimar Sevince Bayrak ve Mimar Sibel Dalokay Bozer yer aldı. Hem yerel hem küresel ölçekte öncelikli gündem olan ve öğrenciden çalışana, tekil bireyden aileye toplumun her kesimini etkileyen barınma krizinin mekânsal karşılıklarına odaklanan yarışmada öne çıkan üç proje ödüle layık görüldü. Kazanan projeler, Design Architecture Communication (DAC) tarafından mimar, iç mimar, tasarımcı, sanatçı ve markaları bir araya getiren SPACE’24 etkinliğinde ödüllendirildi.

Barınma krizinin mekânsal karşılıklarına odaklanan yarışmada üç proje ödüllendirildi

Baumit tarafından çatı fikri ‘Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev’ olarak belirlenen ve bu yıl ‘Bir arada yaşam alanı olarak erişilebilir konut’ temasıyla gerçekleşen tasarım yarışması hakkında açıklamalarda bulunan Baumit Türkiye Pazarlama Müdürü Mimar Selin Tümer Ataoğlu; “Bu yılın temasını belirlerken amacımız, yerel ve küresel ölçekte acil olarak çözüme kavuşması gereken barınma krizine dikkat çekmekti. Genç tasarımcılar çalışmalarında toplumun her kesimini etkileyen barınma sorununa çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdiler. Öğrencilerimiz, mekânı doğrudan etkileyen ve ardı ardına gelen krizlerin arasında krizin dönüştürücü gücünü kullanarak bir arada yaşam alanı olarak erişilebilir konut nasıl, hangi sistemlerle, ne gibi teknolojilerle, hangi iş birlikleri ile üretilebilir gibi sorulara cevap aradı. Bahsi geçen sorulara yanıt verebilen eşsiz projeler ödülle buluştu. Seçilen bu projelerin toplumun her kesimine hitap eden sağlıklı yaşam alanlarına odaklanarak geleceğin yaşanabilir kentlerini inşa etmeye katkı sağladığını görüyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamız genç ve cesur zihinlerin bakış açısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Çünkü gençlerin sahip olduğu yenilikçi fikirler ve vizyoner bakış açıları, geleceğin mimarlık ve tasarım dünyasını şekillendirecek olan en önemli unsurlardan biri. Buradan bir kez daha genç tasarımcıları ve onların sağlıklı yaşam alanlarına katkı sağlayan projelerini tebrik ediyor, yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize ve değerli jüri üyelerimize teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.