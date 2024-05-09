Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Alibey Club Manavgat’ta 218 takımdan 1300 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Organizasyon öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisin ülkenin her köşesinde oynanabilmesini sağlamak en temel hedeflerimizden biri. Yıl boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile 700’e yakın düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlarda tenisin illere, ilçelere ve hatta mahallelere yayılmasını sağlıyoruz. Elbette bu stratejimizi gerçekleştirmemizde sponsorlarımız en önemli yol arkadaşlarımızdan. Sürekli değişen ve gelişen spor dünyası için sponsorlar büyük bir önem arz ediyor. Tenisin doğasıyla bir bütünlük sağlayan Brooks Brothers ile kurduğumuz ortaklık ise gitgide kendini geliştiren ve büyüyen bir yapıya dönüştü. 2023’ten bu yana iş birliği gerçekleştirdiğimiz Brooks Brothers bu kez de ülkemizin en yüksek katılımlı organizasyonu olan Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası’nda yanımızda olacak. 13 Mayıs’ta başlayacak bu büyük organizasyon birçok dünya şampiyonasına ev sahipliği yapan Alibey Club Manavgat’ta gerçekleşecek. Tüm tenis severleri bu tenis şöleninde bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz.”

Brooks Brothers Kotasyonu

Brooks Brothers CEO’su Orhan Maltepe bu işbirliğinin önemine dikkat çekerek,‘Türkiye Tenis Federasyonu'nun prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nın isim sponsorluğunu üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Bu büyük organizasyon, tenis tutkunlarını bir araya getirerek sporun ruhunu yaşatıyor. Brooks Brothers olarak, tenis tutkusuyla dolu bu heyecan verici etkinliğe destek vermek ve Türkiye'nin spor kültürüne katkı sağlamak bizim için çok önemli. Bu gelişen iş birliğiyle, sporun yaygınlaşması ve geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım daha attık. 13 – 18 Mayıs tarihleri arasında spor severlere unutulmaz bir deneyim yaşatıp, sporun geniş kapsamlı gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.’