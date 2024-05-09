Birikim Okulları Genel Müdürü belirlendi

Birikim Gelecek Vizyonu programı, Birikim Okulları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Programda, Birikim Okulları’nın yeni genel müdürü, Birikim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Necip Katırağ tarafından ilan edildi. Katırağ, yaptığı konuşmada, “Birikim markasını Türkiye’nin en kaliteli eğitim markası haline getirmek için güçlü bir genel müdürlük yapımızla çalışmalarımız devam ediyor. 29 yıl boyunca köklerimizden güçlenen eğitim modelimizle Gelecek Vizyonumuzu oluşturduk. Bugün yeni genel müdürümüzün ilanı ile birlikte bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Ardından Birikim Okulları yeni genel müdürünün, Eğitim Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Eren olduğunu ilan ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

"Hayat denge modelini uygulamaya devam edeceğiz"

Genel müdürlük görevini devralan Salih Eren ise, Birikim Yönetim Kurulu Başkanı Necip Katırağ’a teşekkür ederek, “Eğitim, üzerinde titizlikle çalışılması gereken alanların başında geliyor. Biz de Birikim Okulları olarak eğitim sistemimize katkıda bulunmak için milli, özgün ve bütüncül bir eğitim yaklaşımı olan kendi modelimiz; ‘hayat denge modeli’ni çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 29 yıl boyunca aldığımız ilhamla tüm paydaşlarımızla birlikte Gelecek Vizyonumuzu sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu. Ardından, Gelecek Vizyonu ile bir yıl içinde 20, beş yıl içinde 50 müstakil anaokulu, bir yıl içinde 25, beş yıl içinde 40 kampüs, bir yıl içinde 40, beş yıl içinde 100 kurs açmayı planladıklarını ifade etti.

Birikim Okulları Genel Müdürü Eren, bugüne kadar görev alan herkese teşekkür ederek; “Bundan sonra Birikim Okullarımızın Gelecek Vizyonu ile mevcut hikayesini ilerleterek devam ettirmek ve böylece ülkemizin eğitim sistemine bu yolla katkıda bulunmak için ekip arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışacağız. Yeni süreç Birikim Okullarımız için hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Birikim Gelecek Vizyonu programı, yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün birbirlerine hediye takdimleri ile sona erdi.

Salih Eren kimdir?

Salih Eren, 1977 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayburt İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Ardından Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetim alanında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimine Marmara Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi ortaklığından yürütülen program çerçevesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında devam etmektedir. Birikim Okulları’nda 20 yıl boyunca sırasıyla; sınıf öğretmenliği, zümre başkanlığı, müdür yardımcılığı, kampüs müdürlüğü, eğitim koordinatörlüğü ve kurucu temsilciliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Son olarak Birikim Okulları Eğitim Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Eren, evli ve 4 çocuk babasıdır.