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Öncü Keçeli'den yardım açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımların 52 bin tonu aştığını dile getirdi.

Öncü Keçeli'den yardım açıklaması mask

Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke. Gazze’ye ulaşan insani yardımın yüzde 30’unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı’ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır’ın El Ariş Limanı’na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" ifadelerine yer verdi.

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09 May 2024 - 04:17 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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