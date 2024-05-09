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Dervişoğlu il başkanlarıyla buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin il başkanlarıyla, Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Dervişoğlu il başkanlarıyla buluştu mask
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Dervişoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün kıymetli il başkanlarımızla bir aradaydık. Herkes emin olsun ki İYİ Partimizin iktidar yolculuğunda, her bir ferdimizle birlikte atacağımız güçlü adımlarla; kutlu ülkümüze, hedeflerimize ve ideallerimize mutlaka ulaşacağız." ifadesini kullandı.

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09 May 2024 - 04:02 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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