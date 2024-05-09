Dervişoğlu il başkanlarıyla buluştu

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün kıymetli il başkanlarımızla bir aradaydık. Herkes emin olsun ki İYİ Partimizin iktidar yolculuğunda, her bir ferdimizle birlikte atacağımız güçlü adımlarla; kutlu ülkümüze, hedeflerimize ve ideallerimize mutlaka ulaşacağız." ifadesini kullandı.