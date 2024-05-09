6. kez Final Four'da

SALON: Salle Gaston Medecin

HAKEMLER: Fernando Rocha, Carlos Peruga, Emilio Perez

AS MONACO: James 20, Loyd 5, Brown 3, Ouattara, Motiejunas 16, Okobo 15, Blossomgame 5, Diallo 10, Hall 5

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 14, Wilbekin 14, Pierre 2, Hayes-Davis 7, Motley 6, Sertaç Şanlı, Papagiannis 6, Tarık Biberovic 13, Guduric 10, Dorsey, Sestina 8

1'İNCİ PERİYOT: 15-13

DEVRE: 40-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-56

NORMAL SÜRE: 70-70

Daha önce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019'da 5 sezon üst üste EuroLeague'de Final Four oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dörtlü Final'de 6'ncı kez mücadele edecek.

Dört sezon aranın ardından yeniden adını Final Four'a yazdıran Fenerbahçe Beko, saha avantajı olmayıp deplasmanda 5'inci maçı kazanıp Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.