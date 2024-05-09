TCMB'den kamuoyunu bilgilendirmek adına yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. 6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.
- Ekonomi
TCMB'den açıklama geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaların sadeleştirilmeye devam edildiği ve bu doğrultuda menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.