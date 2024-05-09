Yangın, öğlen saatlerinde Ilgaz ilçesine bağlı Kuşçayırı köyünde, Hatice K.'ye ait müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese Ilgaz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Yaşam
Çankırı'da yangın
Çankırı Ilgaz'da, müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale döndü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.