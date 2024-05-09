09 May 2024 - 01:31 - Yaşam

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait ambulans uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Samsun’dan İstanbul’a akciğer grefti başarıyla ulaştırıldı" ifadelerine yer verildi.