Kurtulmuş ve Hernandez buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye’den 'Meclis Başkanı' düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğimiz Küba’da, Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldik. Görüşmemizde, parlamentolarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmenin, dostluk gruplarımız ve ihtisas komisyonlarımız arasındaki karşılıklı temas ve görüş alışverişini artırmanın önemini vurguladık. Türkiye ve Küba parlamentoları arasında imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile kuracağımız çalışma grubuyla, ilişkilerimizin daha da üst seviyelere taşınacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.