UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanya La Liga ekibi Real Madrid, sahasında Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Szymon Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.

İspanya temsilcisi 1-0 geriye düştüğü maçta 3 dakikada bulduğu 2 golle 2-1 kazandı ve ilk maçın da 2-2 berabere sonuçlanmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktı. Real Madrid’e finali getiren golleri 88 ve 90+1’inci dakikalarda Joselu kaydetti. Bayern Münih’in tek golünü ise 68’inci dakikada Alphonso Davies attı. Bu sonucun ardından Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund’un rakibi oldu. Öte yandan Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmada forma giymedi.

Borussia Dortmund - Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

ARDA GÜLER ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNALE ÇIKAN 6’NCI TÜRK OLDU

Bu sezon Real Madrid forması altında İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Arda Güler, İspanya deviyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de finale çıkma başarısı gösterdi. Karşılaşmaya yedek soyunan Güler, mücadelede süre almazken 2-2 biten ilk maçın rövanşında Bayern Münih’i 2-1 mağlup eden Real Madrid, adını finale yazdırdı. Öte yandan 19 yaşındaki milli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan 6’ncı Türk oyuncu oldu. Daha önce 2022/2023 sezonunda İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, 2013/2014 sezonunda Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, 2012/2013 sezonunda Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, 2009/2010 sezonunda Bayern Münih forması giyen Hamit Altıntop ve 2001/2002 sezonunda Bayer Leverkusen forması giyen Yıldıray Baştürk UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde boy göstermişti. 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak Borussia Dortmund - Real Madrid final müsabakasında İspanya temsilcisinin kupa zaferi yaşaması durumunda Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu olacak.