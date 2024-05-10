2024 YILI ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇUBUK VE AYDOS ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ MUHTELİF KOD NOLU YOLLARDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ

2024 YILI ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇUBUK VE AYDOS ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ MUHTELİF KODNOLU YOLLARDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN : 2024/586629

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası



: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Açıklama Belge Adı

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin Listesindeki; A altyapı işlerinin V. grubuna giren işler (Altyapı + Üstyapı)