Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi belli oldu!

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kazanan bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Trabzonspor, kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak.

11’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını ceza sahası içindeki Güven Yalçın’a verdi. Bu oyuncunun kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği şutta top üstten auta çıktı.

31’inci dakikada Eysseric’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşuna arka direkteki Ceccherini’nin yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Visca ile paslaşan Meunier, topu sağ ayağının dışıyla ceza sahasına gönderdi. Arka direkteki Onuachu’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

69’uncu dakikada Trabzonspor farkı 2 yaptı. Sağ kanatta topla buluşan Bardhi, ceza sahasına girip son çizgiye indikten sonra kale önüne çevirdi. Kale önünde Fountas’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Emre Bilgin’in sağından ağlara gitti: 0-2.

72’nci dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Edin Visca’nın sağ köşeden kullandığı kornerde top ceza sahası sol çaprazdaki Fountas’a geldi. Bu oyuncunun şutunda top Can Keleş’in eline çarptı ve hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

74’üncü dakikada Trabzonspor, 3’üncü golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

77’nci dakikada Trabzonspor farkı 4 yaptı. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Visca, ortasını ceza sahası çizgisine yakın bir noktadaki Umut Bozok’a yaptı. Umut Bozok, kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-4.

Karşılaşma Trabzonspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor bu sonucun ardından finale yükselen taraf oldu.