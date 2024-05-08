Turkish Airlines EuroLeague Play-Off çeyrek finalinin 5. maçında deplasmanda AS Monaco'yu 80-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükselen takımlar arasına adını yazdırdı.
08 May 2024 - 22:41- Spor Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Final Four'da
Monaco'yu Fransa'da mağlup eden Fenerbahçe Beko 5 yıl aradan sonra yeniden Final Four'da.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.