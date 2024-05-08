Iğdır İtfaiye Müdürü Görevden Alındı
2020 yılında beri asaleten İtfaiye Müdürü olan Seccat Karadağ görevinden alınarak yerine uzman memur olan Deniz Özgül Demir vekâleten atandı.
Görevden alınan Seccat Karadağ 6 şubat depreminde Malatya ve Hatay’da görev yapmış, gösterdiği başarılı çalışmadan dolayı Devlet Övünç madalyası ile ödüllendirilmişti.
DEM partili Belediye başkanı Mehmet Nuri Güneş tarafından görevden alınan Seccat Karadağ Iğdır belediyesinde itfaiye eri, itfaiye onbaşı ve son olarak da 2020 yılın beri asaleten İtfaiye Müdürü olarak görev yapıyordu. Seccat Karadağ Veteriner İşleri Müdürü olarak atandı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.