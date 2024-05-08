Iğdır İtfaiye Müdürü Görevden Alındı

2020 yılında beri asaleten İtfaiye Müdürü olan Seccat Karadağ görevinden alınarak yerine uzman memur olan Deniz Özgül Demir vekâleten atandı.

Görevden alınan Seccat Karadağ 6 şubat depreminde Malatya ve Hatay’da görev yapmış, gösterdiği başarılı çalışmadan dolayı Devlet Övünç madalyası ile ödüllendirilmişti.

DEM partili Belediye başkanı Mehmet Nuri Güneş tarafından görevden alınan Seccat Karadağ Iğdır belediyesinde itfaiye eri, itfaiye onbaşı ve son olarak da 2020 yılın beri asaleten İtfaiye Müdürü olarak görev yapıyordu. Seccat Karadağ Veteriner İşleri Müdürü olarak atandı.