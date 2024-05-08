İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespitine’ yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum Sulh Ceza Mahkemesince ‘DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 6 aydır aranan örgüt mensubunun Eskişehir’e geleceği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli bugün, Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalaı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- Asayiş
6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de, 6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi, yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.