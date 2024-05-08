Fenerbahçe, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Haber albümü için resme tıklayın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Kayserispor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.