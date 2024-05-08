- Asayiş

Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, çantada bulunan 4 cips paketinin içine gizlenmiş toplamda 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi mask
Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara- Keşan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yaptı. Polis, arama sırasında K.K. (47) adlı kadına ait çantada torba içinde bulunan 4 cips paketinin ağırlığından şüphelendi. Açılan cips paketlerinde poşetler içinde ve kalıp halinde toplam 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi. K.K. ile araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ve İ.A. (18) gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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08 May 2024 - 19:55 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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