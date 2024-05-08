Cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara- Keşan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdukları 59 AFJ 903 plakalı araçta arama yaptı. Polis, arama sırasında K.K. (47) adlı kadına ait çantada torba içinde bulunan 4 cips paketinin ağırlığından şüphelendi. Açılan cips paketlerinde poşetler içinde ve kalıp halinde toplam 3 kilo 258 gram eroin ve 740 gram metamfetamin ele geçirildi. K.K. ile araçta bulunan E.A. (20) adlı kadın ve İ.A. (18) gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.