- Asayiş

İzmir'de tefeci operasyonu: 24 gözaltı

İzmir Emniyeti'nin resmi belgelerde sahtecilik ve tefecilik faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de tefeci operasyonu: 24 gözaltı mask
İzmir'de tefeci operasyonu: 24 gözaltı
İzmir'de tefeci operasyonu: 24 gözaltı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ve resmi evrakta sahtecilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara tefe oranı dikkate alınarak yüksek faiz oranlarıyla para verip, borcunu ödeyemeyen vatandaşları tehdit etme suretiyle yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak bankalardan kredi kartı çıkarttığı, bazı vatandaşların emekli olması için para karşılığında engelli sağlık kurulu raporu aldıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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08 May 2024 - 18:33 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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