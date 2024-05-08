İzmir'de tefeci operasyonu: 24 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ve resmi evrakta sahtecilik yaptığı tespit edilen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara tefe oranı dikkate alınarak yüksek faiz oranlarıyla para verip, borcunu ödeyemeyen vatandaşları tehdit etme suretiyle yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak bankalardan kredi kartı çıkarttığı, bazı vatandaşların emekli olması için para karşılığında engelli sağlık kurulu raporu aldıkları da tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.