Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Törende Esenler Erokspor'a şampiyonluk kupasını TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can takdim etti.
Volkan Can, Esenler Erokspor Başkanı Zafer Topaloğlu'nu, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, gelecek sezon mücadele edecekleri 1'inci Lig'de başarılar diledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.