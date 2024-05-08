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Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

TFF 2'nci Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Esenler Erokspor, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını teslim aldı.

Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu mask
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu
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Törende Esenler Erokspor'a şampiyonluk kupasını TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can takdim etti.

Volkan Can, Esenler Erokspor Başkanı Zafer Topaloğlu'nu, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, gelecek sezon mücadele edecekleri 1'inci Lig'de başarılar diledi.

# TFF 2'nci Beyaz Grup, şampiyon, esenler erokspor, Mücadele

08 May 2024 - 18:05 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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