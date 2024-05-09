T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/353 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/353 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Lezgi mahallesi Köyiçi mevkiinde yer alan taşınmaz tapu kaydında Lezgi mahallesi, 245 ada 1 parselde kayıtlı 702,08 m² yüz ölçümlü bahçenin imarsız bahçe vasfında olduğu köy boşluğu ve kadastro yoluna cephesi olduğu üzerinde doğal halinde yetişmiş çalı tarzında ekonomik değeri olmayan muhtelif ağaçlar bulunduğu dikdörtgen düzgün geometrik yapısı olduğu topoğrafik yapısının düz olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Lezgi Mah. Köyiçi Mevkiinde Yer Alan Bahçe Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 702,08 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 526.560,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Lezgi mahallesi Köyiçi mevkiinde yer alan taşınmaz tapu kaydında Lezgi mahallesi, 248 ada 2 parselde kayıtlı 1.123,84 m² yüz ölçümlü arsanın imarsız arsa vasfında olduğu köy boşluğu ve kadastro yoluna cephesinin bulunduğu üzerinde doğal halinde yetişmiş çalı tarzında ekonomik değeri olmayan muhtelif ağaçlar bulunduğu beşgen geometrik yapısı olup topoğrafik yapısının düz olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Lezgi Mah. Köyiçi Mevkii Arsa Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 1.123,84 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 899.072,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili Keçiören ilçesi Lezgi mahallesi Kemerkaya mevkiinde yer alan taşınmaz tapu kaydında Lezgi mahallesi, 208 ada 52 parselde kayıtlı 3.446,28 m² yüz ölçümlü bağın imarsız bağ vasfında olduğu herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı devlet ormanına bitişik durumda olduğu üzerinde doğal halinde yetişmiş çalı tarzında ekonomik değeri olmayan muhtelif ağaçlar bulunduğu beşgen geometrik yapısı olup topoğrafik yapısının eğimli olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : 208 Ada 52 Parsel Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 3.446,28 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 861.570,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.