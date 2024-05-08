08 May 2024 - 15:35- Spor G:

Hüseyin Gezer son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Gençler Avrupa Şampiyonası 3'üncüsü eski milli güreşçi Hüseyin Gezer (47) akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Gezer son yolculuğuna uğurlandı
Hüseyin Gezer son yolculuğuna uğurlandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Gençler Avrupa Şampiyonası 3'üncüsü eski milli güreşçi Hüseyin Gezer (47) akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gezer'in cenazesi Çayırova'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan, 1997 yılında düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olan Hüseyin Gezer, akciğerlerinde iltihaplanma sebebiyle İstanbul'da bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gezer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gezer için bugün Çayırova Türkan Göktürk Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Çayırova Belediye Başkanvekili Sadettin Arıboğa, Hüseyin Gezer’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gezer'in cenazesi Şekerpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gezer'in 1992-1998 yılları arasında gençler Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nda çok kez mayo giydiği öğrenildi.

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08 May 2024 - 15:35 DHA Kocaeli- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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