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Şanlıurfa’da alacak kavgası

Şanlıurfa’da iki grup arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı alacak kavgasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da alacak kavgası mask
Şanlıurfa’da alacak kavgası
Şanlıurfa’da alacak kavgası
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Şanlıurfa Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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08 May 2024 - 15:25 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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