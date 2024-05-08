Şanlıurfa’da alacak kavgası

Şanlıurfa Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup, sokak ortasında karşılaştı. Kısa süre taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla Mehmet Ali Men ile Mehmet Emir Kaya yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.