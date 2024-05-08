Sincan Belediyesi'nde mezarlık servis hizmeti başlıyor

Sincan Belediyesi’nin her Cuma 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirdiği mezarlık servisi hizmeti devam ediyor. Vatandaşlar servislerle güvenli bir şekilde mezarlık ziyaretinde bulunup rahatlıkla geri dönebiliyor.

Sincan Belediyesi mezarlık hizmeti ring durakları neresi?

Her Cuma 09.00 ila 14.00 saatleri arasında servisler ring atmaya başlıyor. Otobüsler 6 ayrı güzergahta ring yapıyor

Servislerden biri Sincan Kahve Konağı önünden başlayarak, Ankara Caddesi, Atatürk Caddesi, Zeki Uğur Caddesi ve Buhara Caddesi üzerinden geçerek vatandaşları Çimşit mezarlığına götürüyor.

İkinci servis vatandaşları Fatih Bölgesinden Çimşit mezarlığına taşıyor. Fatih Nafiz Körez Devlet Hastanesi önünden devam ederek Ulubatlı Hasan Mahallesi Sincan Belediyesi Ek Hizmet Binasına, oradan da İzmir Caddesi, Çalkın Caddesi ve Ahmet Andiçen Caddesi güzergahını takip ediyor. Son olarak OSB içerisinden Buhara Caddesine çıkarak mezarlığa gidiyor.

Üçüncü servis Osmanlı Mahallesinden kalkıyor, Ahi Mesut Bulvarı Vatan Caddesinden başlayarak M. Aksoy Caddesi, 1562 Cadde istikametinden Ahi Mesut Bulvarı üzerinden Buhara Caddesi, oradan da Çimşit Mezarlığına ulaşıyor.

Dördüncü servis olan Ahi Evran Mahallesi servisi, Yunus Emre Mahallesi muhtarlık önü hareket ederek İstasyon Mahallesi Muhtarlığı, Ahi Evran Mahallesi Muhtarlık önünden geçerek Sincan Sanayi içerisinden vatandaşları Çimşit Mezarlığına götürüyor.

Beşinci servis Plevne Mahallesi Muhtarlık önünden kalkıyor. Akşemsettin Mahallesi Muhtarlık önü ve oradan da Sanayi içerisinden geçerek mezarlığa gidiyor.

Altıncı servis ise Yenikent’teki vatandaşları Çimşit mezarlığına taşıyor. Mevlâna Caddesi üzerinden kalkan servis, 65. Cadde istikametinden Melih Gökçek Bulvarı, 64. Cadde istikametine oradan Kazım Karabekir Caddesi, Orhan Gazi Caddesi, Fatih Caddesi, Yenikent Merkez Cami önü, Ayaş Caddesi ve OSB güzergâhını takip ederek Çimşit mezarlığına ulaşıyor.

Merkez servisi haricinde mezarlıkta bir saat bekleyen servisler aynı güzergâh üzerinden dönerek, vatandaşları belirlenen duraklarda bırakıyor. Merkez servisi ise Cuma namazından sonra geldiği güzergâh üzerinden vatandaşları duraklara taşıyor.