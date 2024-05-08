08 May 2024 - 14:48- Gündem G:

Sahte parayla hesap ödedi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 farklı eğlence mekanına gidip, ödeme yaparken sahte dolar verdiği tespit edilen şüpheli yakalandı

Sahte parayla hesap ödedi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Manisa Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin 3 farklı eğlence mekanına gidip, ödeme yaparken sahte dolar verdiğini belirledi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Takip Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve İstihbarat ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin O.M.K. (33) olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, O.M.K.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

# Manisa, salihli, eğlence mekanı, jandarma komutanlığı, bir, şüpheli, Operasyon, Jandarma, tespit

08 May 2024 - 14:48 DHA Manisa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL