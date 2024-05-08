Mamak'ta işten çıkarılanlara destek

İşçiler adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda yönetimi el değiştiren Mamak Belediyesinde, iş akdinin feshedilmesini gerektiren haklı bir neden olmadan, keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Arkadaşlarımız bir haftadır üçer, beşer işten çıkarılıyor." diye konuştu.
Belediyede çalışan 71 işçinin, hiçbir açıklama yapılmadan iş akitlerinin feshedildiğini belirten Ersoy, sendika olarak işçilerin yanında olduklarını söyledi.
Ersoy, işçilerin, işe geri dönmesi konusunda tüm hukuki ve demokratik yolları kullanacaklarını dile getirdi.
Bu arada, Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada ise iş akdi feshedilen işçi sayısının 40 olduğu ve işçilerin seçimden 3 ay önce işe alındıkları belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.