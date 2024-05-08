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Mamak'ta işten çıkarılanlara destek

Mamak Belediyesi önünde bir araya gelen sendika yetkilileri, "direne direne kazanacağız", "zulme karşı direneceğiz", "Mamak Belediye işçileri yalnız değildir" ve "ekmeğime uzanan eller kırılsın" yazılı dövizler taşıdı.

Mamak'ta işten çıkarılanlara destek mask
Mamak'ta işten çıkarılanlara destek
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İşçiler adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda yönetimi el değiştiren Mamak Belediyesinde, iş akdinin feshedilmesini gerektiren haklı bir neden olmadan, keyfi kararlarla insanlar işinden ediliyor. Arkadaşlarımız bir haftadır üçer, beşer işten çıkarılıyor." diye konuştu.

Belediyede çalışan 71 işçinin, hiçbir açıklama yapılmadan iş akitlerinin feshedildiğini belirten Ersoy, sendika olarak işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Ersoy, işçilerin, işe geri dönmesi konusunda tüm hukuki ve demokratik yolları kullanacaklarını dile getirdi.

Bu arada, Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada ise iş akdi feshedilen işçi sayısının 40 olduğu ve işçilerin seçimden 3 ay önce işe alındıkları belirtildi.

# Hizmet-İş Sendikası, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olarak, bir, ISE

08 May 2024 - 14:47 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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