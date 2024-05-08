Gerekli tedbirler alındı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programın katılımcıları arasında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ve TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci de yer aldı.

Bakan Tekin, son zamanlarda çokça tartışılan eğitim programı değişiklikleri ile ilgili olarak Eğitim Meclisi'ne bilgi vermek üzere toplandıklarını belirterek, "Biz Bakanlık ekibi olarak haziran ayında göreve başladığımızdan itibaren en temel parametremiz veya sürekli dile getirdiğimiz en 1'inci önermemiz şu; eğitim öğretim süreçleri, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin veya bizim bakanlık bünyesindeki kurumların üstesinden gelebileceği bir iş değil. Bu süreç bütün toplumu ilgilendirdiğine göre herkesin kuşkusuz süreçle ilgili yapabileceği şeyler var. Örneğin çocuklarımızın eğitim öğretim sürecine bir anne olarak, baba olarak öğretmenlerimizin yaptığı işlere destek olmak. Eğer bu konuda dirayetli davranırsak, eğitim öğretim sürecimizde daha başarılı olacağımız kuşkusuz. O yüzden bu vesileyle bir kez daha toplumun farklı toplumsal kesimlerini, sivil toplum örgütlerini, kamu kurumlarını bu sürece destek olmaya davet ediyorum. Hepimizin yapabileceği şeyler var. 'Hiçbir şey yapamıyorum' diyen kişi rahatlıkla şunu yapabilir; çocuklarımıza kötü örnek olmaktan imtina edebilir en azından" diye konuştu.

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs Salı günü okuldan atılan öğrencisi tarafından vurulan okul müdürü İbrahim Oktugan için baş sağlığı dileyen Tekin, "Son günlerde maalesef daha sık duymaya başladığımız öğretmene ve eğitimciye yönelik şiddet sürecinin son mağduru olan İbrahim Oktugan Hocamız için baş sağlığı diliyorum. Eğitime yönelen şiddeti engellemek üzere toplumun tamamının bir seferberlik haliyle mücadele etmesi gerektiğini yönelik inancımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Başta okullardaki öğretmenlerimiz olmak üzere velilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve güvenlik güçlerimiz hep beraber bu anlamda şiddete yönelimle ilgili hususları engellemek için hemfikir olup beraber çalışmak durumundayız. Bu vesileyle bir hususu belirtmek istiyorum. Bugün yine gündemde olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak yaptığımız hazırlık çalışmalarının içerisinde öğretmene yönelik şiddetin ceza yaptırımları konusunda daha farklı değerlendirilmesine yönelik hukuki tedbirlerimizi aldık. Yasal düzenlememiz de hazırlanan yeni metnin içerisinde var. Dolayısıyla öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili yasal süreç başladığında bu konuda da tedbirimizi almış olacağız inşallah" ifadelerinde bulundu.

'SİZLERİ İYİ VELİLER OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Velilerin, dijital bağımlılık, madde bağımlılığı, obezite ve benzeri konularda öğrencilere örnek olması gerektiğini kaydeden Tekin, "Böylece eğitim öğretim sürecinde öğretmenlerimizin kazandırmaya çalıştığı değerler, çok daha sağlıklı bir şekilde öğrencilerimize, çocuklarımıza verilmiş olacaktır. Ben hep aynı örneği veriyorum. Herkes okullarımızı, eğitim sistemimizi uluslararası parametrelerle karşılaştırıyor. Ben de uluslararası parametreleri başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ebeveynlerin kitap okuma oranlarıyla öğrencilerin başarısı arasındaki korelasyonu (bağıntı). Uluslararası raporlarda bunlar da değerlendiriliyor. Şimdi, 'Önce çocuğum kitap okumuyor' diye şikayet eden velinin kendisine, haftada kaç saat kitap okuduğunu, uluslararası örneklerle bunu kıyasladığında nereye oturduğunu bir sorması lazım. Bu vesileyle bir kez daha çocuklarımıza eğitim öğretim sürecinde katkı verecek iyi veliler, ebeveynler olmaya sizleri davet ediyorum" dedi.

'KADEMELİ GEÇİŞ ÖNGÖRÜYORUZ'

Yeni müfredat taslağına ilişkin konuşan Tekin, "Askı süreci ile ilgili bir hafta süre vermiştik. Nitelikli katkılar devam ederse süreci uzatacağımızı söylemiştik. Askı sürecine katkı verme eğilimini Talim ve Terbiye Kurulu her gün takip ediyor, analiz ediyor. Grafiklere baktığımızda katkı verme oranları aşağıya doğru artık inmeye başladı. Cuma günü itibariyle süreci tamamlayıp, ilgili eğitim öğretim daireleri ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın gelen öneriler doğrultusunda çalışmalarından sonra onaylayıp yürürlüğe koyacağız. Kademeli bir geçiş öngörüyoruz. Her eğitim öğretim kademesinin başlangıç sınıflarının yeni müfredatın uygulanmaya başlayacağı sınıflar olarak belirledik. Ara sınıflarla ilgili olarak eski süreç, eski müfredat, eski materyallerle aynen devam edecekler. Onlarla ilgili bir kararımız ve tasarrufumuz yok"

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