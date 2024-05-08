Güçlü dostluğa ithaf sergisi Tokyo'da

Japonya'dan JYUNTEN Sanat Derneği ve Türkiye'den Pinelo Sanat Galerisi iş birliğiyle 12-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen sergi, İthaf Sanat dergisi desteğiyle hayata geçiriliyor. 'Güçlü dostluğa ithaf' sloganıyla düzenlenen etkinliklerde iki ülke arasındaki 8 bin 522 kilometrelik mesafenin sanatsal üretimle aşılması hedefleniyor.

Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sanat ise diplomatik dostluğun ikinci yüzyılına adım atan bu iki ülkeyi birleştiren harcı oluşturuyor. Japonya'nın önde gelen sanat kuruluşlarından JYUNTEN Sanat Derneği ile Türkiye'den Pinelo Sanat Galerisi iş birliğiyle Tokyo Metropolitan Sanat Merkezi'nde 12-18 Mayıs tarihleri arasında açılacak sergi, iki ülkenin sanatçılarını buluşturuyor. İmtiyaz sahipliğini Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer'in yaptığı İthaf Sanat dergisinin desteğiyle hayata geçen serginin yanı sıra Tokyo'da söyleşi ve performans etkinlikleri de yapılacak.

"SERGİ, BENİM İÇİN BİRÇOK AÇIDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Sanatın toplumlar arasındaki çelişkileri, uzlaşmazlıkları ortadan kaldırıp kültürel yakınlık kurmak için çok önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulayan İthaf Sanat dergisi imtiyaz sahibi ve sumi-e sanatçısı Senur Akın Biçer, “Tokyo Metropolitan Müzesi gibi dünyanın sayılı müzelerinden birisinde açılacak sergi, benim için birçok açıdan büyük önem taşıyor. Öncelikle İthaf Sanat dergisi olarak böyle bir projeyi desteklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu proje, sanatı, hayatın her alanına yayma hedefimizin yanı sıra sanatçıları da desteklemeye yönelik yaklaşımımızın da göstergesi" dedi.

Japon fırça sanatı sumi-e'yi ebru sanatı ile birleştirerek eserler üreten Biçer, "Japonya'nın benim için önemi çok büyük. Sanatına, kültürüne büyük ilgi duyduğum bu ülkede gerçekleşecek sanat etkinliklerinde hem sanatçı hem de destekçi olarak katılmaktan büyük onur duyuyorum" diye konuştu.

Tokyo Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki karma sergide aralarında Prof. Devrim Erbil, Prof. Süleyman Saim Tekcan, Hikmet Barutçugil, Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Doç. Dr. Şehnaz Biçer, Fırat Neziroğlu, Prof. Melihat Tüzün, Prof. Müge Demir, Prof. Hamdi Ünal, Doç. Dr. Devabil Kara, Dr. Öğretim Üyesi Pelin Özyol, Senur Akın Biçer ve Muhammed Kutsal'ın da bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor.

Serginin yanı sıra söyleşi ve performans etkinliklerinin de yer alacağı 'Güçlü dostluğa ithaf' projesinde ayrıca fotoğraf sanatçısı Serhan Akın'ın eserleri de Design Festa Sanat Galerisinde sergilenecek.