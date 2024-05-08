Sarıyer'de taksiciyi öldürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Nisan günü saat 17.30 sıralarında plakası belirlenemeyen bir araçtan bir kişinin atıldığı ihbarı üzerine Emniyet birimleri tarafından harekete geçildiği anlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde sokağa atılan kişinin Yaşar Yanıkyürek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşar Yanıkyürek’in cansız bedenini sokağa attıktan sonra taksiyle kaçan şüphelinin ise Büyükdere Caddesinde yakalandığı kaydedildi.

ŞÜPHELİ HAKKARİ’DEN YASAL YOLLARLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞ

Şüpheliyle ilgili yapılan araştırmada şüphelinin İran uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh olduğu belirlendi. Şüpheli ifadesinde 11 Şubat 2024 tarihinde Hakkari Esendere Kara Hudut kapısında üç aylık vize alarak iş aramak için Türkiye’ye geldiğini söyledi. Şüpheli ilk ifadesinde şoför ile taksi ücreti üzerine anlaşmazlık yaşadıklarını ve şoförün kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi ancak daha sonra ifadesinde suçunu itiraf ederek, şoförün paralarını almak için yanında bulunan bıçakla birkaç kez vurduğunu, daha sonra olayın paniğiyle şoförü atarak araçla birlikte kaçmaya çalıştığını ifade etti.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDE 10 ADET PLASTİK KELEPÇE VE KOLİ BANDI ELE GEÇİRİLDİ

İddianame taksi içerisinde bulunan kamera görüntülerinin incelemesine de yer verildi. Görüntüler şüphelinin, şoförün arkasına oturduktan sonra planından habersiz olmasından istifade ederek ilk olarak sağ boyun kısmından başlayarak aşağı doğru defalarca bıçakladığı yer aldı. Şüphelinin takside yakalandığı esnada yapılan aramada bir çanta içerisinde suç aleti bıçak,10 adet plastik kelepçe, koli bandı ve makas ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin üzerinde şoförden aldığı 2 bin 400 lira da muhafaza altına alındıktan sonra Yaşar Yanıkyürek’in ailesine teslim edildiği iddianamede yer aldı.

TASARLAYARAK ŞOFÖRÜN ARKASINA OTURDUĞU DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

İddianamede olaya ilişkin yapılan değerlendirmede, şüphelinin şoföre ait paraları yağmalamak için önceden tedarik ettiği bıçak, çok sayıda plastik kelepçe, makas ve koli bandıyla, taksiye binerek en uygun anı kolladığı anlatıldı. Ayrıca yapılan değerlendirmede şüphelinin seyahat etmek için çoğunlukla tercih edilen sağ arka koltuğu değil şoförün arka tarafını seçtiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Yoosef Bagherian Gharehtapeh hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahlı yağma' suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.