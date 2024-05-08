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Ünlü şarkıcı gözaltına alındı!

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, "Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, şarkıcının evinde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirdi.

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! mask

Beyoğlu'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın düzenledi. Operasyon sırasında ünlü şarkıcı gözaltına alındı.

Operasyonda 3 ayrı parçada toplamda 15 gram ağırlığında uyuşturucu skunk bulundu. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lira da ele geçirilirken, Kalben Sağdıç emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Kalben Sağdıç, "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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08 May 2024 - 14:13 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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