08 May 2024 - 14:13 - Gündem

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı!

İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, "Ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, şarkıcının evinde yapılan aramada 15 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirdi.