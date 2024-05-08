Beyoğlu'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın düzenledi. Operasyon sırasında ünlü şarkıcı gözaltına alındı.
Operasyonda 3 ayrı parçada toplamda 15 gram ağırlığında uyuşturucu skunk bulundu. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lira da ele geçirilirken, Kalben Sağdıç emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Kalben Sağdıç, "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.