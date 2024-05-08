Baba ve oğlu gözaltına alındı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün gerçekleştirilen operasyonda, bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakit paraya ihtiyacı bulunan yaşlı ve emekli kişilere, yüksek faizle borç verdikleri ve icra yolu ile tahsilat yaptıkları öğrenilen M.S. ve oğlu A.S. yakalanarak gözaltına alındı. 19 kişiden 3,5 milyon TL haksız gelir sağladığı belirlenen baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.