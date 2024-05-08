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Ardahan beyaza büründü

Ardahan soğuk hava etkili olurken, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı.

Ardahan beyaza büründü mask
Ardahan beyaza büründü
Ardahan beyaza büründü
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Ardahan'da 1 haftadır soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere kar yağdı. Hava sıcaklığının dün gece sıfır dereceye düşmesiyle, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı. Baharla birlikte yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlardaki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

# Ardahan, Kar, beyaz, Kent, Ardahan Ovası, Hava

08 May 2024 - 14:08 DHA Ardahan- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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