Özel'den öldürülen okul müdürü paylaşımı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.