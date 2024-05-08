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Özel'den öldürülen okul müdürü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için paylaşımda bulundu.

08 May 2024 - 13:23 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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