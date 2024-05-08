Edirne'de yangın çıktı

Edirne Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak’ta 2 katlı bir binanın giriş katındaki Mehmet Fatih Çelik ve ailesinin yaşadığı evde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.