Edirne'de yangın çıktı

Edirne Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak’ta 2 katlı bir binanın giriş katındaki Mehmet Fatih Çelik ve ailesinin yaşadığı evde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.