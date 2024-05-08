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Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Asadov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Asadov ile bir araya geldi mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Asadov ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Asadov, Türkiye ve Azerbaycan arasında 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü'nü imzalayacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yılmaz ve Asadov, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na da katılacak.

# Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, ardından

08 May 2024 - 12:56 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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