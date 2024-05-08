Cipin çarptığı kadın yaralandı

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi D-100 yan yolunda meydana gelen olayda İstanbul istikametine seyir halinde olan M.K.E. (27) yönetimindeki 41 ARD 130 plakalı cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Esra A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Esra A. savrularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kadının, hastanede tedavisi devam ediyor. Cip sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde cipin yaya geçidinden geçen Esra A.'ya çarptığı ve kadının savrulduğu anlar ile sonrasında vatandaşların yardıma koşması yer aldı.