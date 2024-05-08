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Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun hapishanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri
Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri
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10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar sona ermedi.

Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor. Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor. Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor. Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sıralarında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.

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08 May 2024 - 12:52 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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