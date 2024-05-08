Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri

10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar sona ermedi.
Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor. Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor. Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor. Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sıralarında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.