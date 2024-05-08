Özkan'dan "Duygusal Zeka" söyleşisi

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin düzenlediği Kariyer Günleri programının bu haftaki konuğu Merkez Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan oldu.
Okulun toplantı salonunda düzenlenen söyleşiye Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da dinleyici olarak katıldı.
Dr. Özkan, söyleşide duygusal zekanın eğitime, kötü alışkanlıkların önlenmesine, liderlik ve yöneticilik becerilerinin geliştirilmesine katkılarına ilişkin bilgiler verdi.
Salonda bulunanlara "Çoklu zeka kuramı nedir?" sorusunu yönelten Özkan, şöyle devam etti:
"Zeka çeşitleri içerisinde yer alan zeka türlerinden birisi de sosyal zekadır. İşte duygusal zeka da sosyal zekanın bir alt başlığıdır. Duygusal zeka bir yaşam tarzıdır, kendini iyileştirmektir, topluma hazır hale getirmektir, kendinizi tanımak, duygularınızı yönetmek, karşı taraf ile iyi diyaloglar kurabilmektir."
Vali Yardımcısı Özkan, söyleşi sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Okul Müdürü Gülay Çelik ise Ayhan Özkan'a günün anısına katılım belgesi ve çiçek takdim etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.