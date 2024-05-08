Muğla'da 20 kaçak göçmen yakalandı

Muğla Bodrum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün akşam saatlerinde, Akyarlar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette, inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 20 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonetteki organizatör şüphelileri M.K., Ş.K., B.U., A.U. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak göçmenleri İzmir'den getirip önce dikkat çekmemek için bir otele yerleştirdikleri, ardından da Yunan adalarına geçişleri için tekneye bindirmek üzere sahile götürürken de jandarmalar tarafından suçüstü yakalandıkları belirlendi. Kaçak göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelileri ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.