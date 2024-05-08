Tekirdağ’da silah ticareti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 477 tabanca mermisi, 1 telsiz, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.