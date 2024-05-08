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Tekirdağ’da silah ticareti

Tekirdağ’da yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da silah ticareti
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 477 tabanca mermisi, 1 telsiz, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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08 May 2024 - 12:28 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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