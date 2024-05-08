Karamollaoğlu tekrar aday mı olacak?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Ahmet Davutoğlu, siyasette yumuşama döneminin başlaması için sivil anayasa tartışmalarının, başlatılması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa metnine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili değiştirilemez madde eklenemeyeceğini aktaran Davutoğlu, "Çünkü o bir madde ile ibaret değil, onlarca maddeyle, sistemle ilgilidir. Sen onu dediğin anda anayasa tartışmasının esası, özü kalmıyor. Makyaj yapmayalım anayasaya, bir kez de gerçekten kamuoyu algısına dayalı iş değil de makyajla değil, özle çalışalım. Anayasanın her şeyini açık yüreklilikle tartışalım ama gündem değiştirmek için ve gündemi oyalamak için bir anayasa değişikliği getirirseniz, 'Peki şu elinizdeki Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yetkiye uyuyor musunuz' diye sorarız. Mesele yoksulluğu, emeklilerin feryadını örtmek için bir anayasa ile Türkiye'yi meşgul etmek ise bu oyuna gelmeyiz" diye konuştu.

'MAZLUMLARLA YUMUŞAYIN, KATİLLERLE DEĞİL'

Davutoğlu, Ankara'da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş için hazırlanan iddianameye ilişkin, "Siyasi yumuşamayı getirecekseniz, adalete saygıyı ve yargıya güveni getirin. Mazlumlarla, maktullerle yumuşayın, katillerle değil. Örnek mi, Sinan Ateş. Dün Sayın muhterem eşi Ayşe Hanım'la görüştüm ve desteğimi ifade ettim. Arkadaşlar bir iddianame çıkıyor, bu iddianame hazırlanırken maktulün eşinden ifade alınmıyor. Devlet meselelerinde biraz mahremiyet konulur ama bir insanın bütün iç dünyasını ve karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bilen yegane kişi eşidir. Eşi birtakım ifadelerde bulunuyor, muhtemelen rahmetli Sinan Ateş'in kimseye söylemediği şeyleri söylüyor ama eşin ifadesi iddianamede yok. Sayın Erdoğan, siz eğer maktul yakınlarıyla yumuşama yerine katillerin, onların azmettiricileriyle yumuşamayı tercih ederseniz, Özgür Özel ile verdiğiniz resmin ne anlamı kalır" dedi.

'İKTİDARLAR MEŞRUİYETİMİZİ BELİRLEYEMEZ'

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası siyasette yumuşama dönemine girdiği açıklamasına ilişkin, Türkiye'nin normalleşmesi için atılan her adımı destekleyeceklerini belirterek, "Ancak her zaman söylediğimiz gibi iktidarlar bizim meşruiyetimizi belirleyemez. İktidarlar bizim gündemlerimizi ve önceliklerimizi belirleyemez. İktidarın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen dostlar düşmanlar kataloğuna göre asla siyaset yapamayacağız. Saadet-Gelecek grubu olarak iktidarın kendi çıkarlarına göre çizdiği sınırlarda siyaset yapmayı reddediyoruz. Bize rota çizecek tek kişi var o da aziz milletimizdir ve biz onların çizdiği sınırda siyaset yapmayı Allah'ın izniyle hep birlikte devam edeceğiz. Milletin gündemi neyse Saadet ve Gelecek partilerinin gündemi de odur. Milletin siyasetten beklentisi neyse bizim çabamız ve gayretimiz de bu olacaktır" diye konuştu.

'SAYIN KARAMOLLAOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da kongreye gideceğini söyleyen Kaya, "Bu vesileyle 1969 yılından önce Erbakan Hocamız ile tanıştığı günden bu yana Milli Görüş davasına dört elle sarılan, bu dava yolunda bir milim şaşmadan bugünlere kadar gelen ve genel başkanlığı üstlendiği günden bu yana da Saadet Partimizin, Türkiye siyasetinde yeniden aktör olarak ortaya çıkmasını sağlayan değerli Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette biliyoruz ki bizler sadece görevde olduğumuz süre içerisinde değil, son nefesimize kadar bu aziz milletimize hizmet etme yolunda bir adım dahi geri kalmayacağız. Sayın Genel Başkanımız, her ne kadar genel başkanlığı bırakacağına karar vermişse de bundan sonra seçilecek genel başkanımız, Genel İdare Kurulumuz, il ve ilçe başkanlarımızın da önünde en fazla çalışan ve Saadet Partisi'nin bir an önce iktidara gelmesi için çalışacağından asla ama asla şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.