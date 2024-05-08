Taksimetre ücretlerine zam mı geldi?

Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 30 liraya, kilometre başına ücretin 35 liraya, bekleme ücreti saatinin 210 liraya ve indi-bindi ücretinin 140 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüzün, şunları kaydetti:
"Esnaf olarak maliyetlerimiz yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.