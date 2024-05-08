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Taksimetre ücretlerine zam mı geldi?

Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

Aksaray'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı mask
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Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 30 liraya, kilometre başına ücretin 35 liraya, bekleme ücreti saatinin 210 liraya ve indi-bindi ücretinin 140 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüzün, şunları kaydetti:

"Esnaf olarak maliyetlerimiz yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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08 May 2024 - 12:15 AA Aksaray- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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