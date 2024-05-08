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CENTCOM Komutanı'ndan Mısır ziyareti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, 6-7 Mayıs tarihleri arasında Mısır ziyareti yaptı.

CENTCOM Komutanı'ndan Mısır ziyareti mask

CENTCOM Komutanı Kurilla, başkent Kahire'de Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Orgeneral Mohamed Zaki ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Korgeneral Usame Askar ile görüştü.

Liderler, görüşmelerini Gazze ve Kızıldeniz'deki bölgesel güvenlik kaygıları, Gazze'deki insani acının hafifletilmesi ve mevcut bölgesel çatışmaların ardından istikrarın yeniden tesis edilmesi ihtiyacı üzerinde yoğunlaştırdı. Kurilla, "Mısır, bölgesel güvenlikte kritik bir rol oynuyor ve Gazze halkına insani yardım sağlanmasında etkili oldu. Bugünkü gibi toplantılar, bölgesel zorluklara ilişkin daha derin bir anlayış oluşturmak ve güvenliği artırmak için gerekli ilişkileri sürdürmek açısından çok önemlidir" dedi.

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08 May 2024 - 12:11 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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