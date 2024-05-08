Hizbullah yerleşkelerini vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, “ Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila, Ayita al-Sha'ab, Al-Hiyam ve Marun al-Ras bölgelerinde Hizbullah'a ait askeri yerleşkelere saldırdı. Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Hula ve Itarun bölgelerinde örgüte ait Hizbullah altyapılarına saldırılar düzenlendi” denildi.

IDF, gece boyunca düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaştı.