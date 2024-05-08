Hizbullah yerleşkelerini vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, “ Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Kafr Kila, Ayita al-Sha'ab, Al-Hiyam ve Marun al-Ras bölgelerinde Hizbullah'a ait askeri yerleşkelere saldırdı. Ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Hula ve Itarun bölgelerinde örgüte ait Hizbullah altyapılarına saldırılar düzenlendi” denildi.
IDF, gece boyunca düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.