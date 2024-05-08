Türk Eğitim-Sen'den o olaya tepki

Türk Eğitim-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşanan vahşeti protesto etmek amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak 09.05.2024 Perşembe günü ilk derse girmeme kararı aldık. 10.05.2024 Cuma günü de tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla Öğretmene Şiddete Hayır diyoruz! Ayrıca okullarımızda bir hafta süresince siyah kokart ve kurdele ile derslere gireceğiz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemeler için ne bekliyorsunuz. Sendikamızın 2019 yılında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM’ye ilettiği kanan teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir” denildi.

‘TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI SESİMİZE DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ’

Talip Geylan ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“Meslektaşlarımıza yönelik şiddeti önleyecek etkili tedbirleri getirecek yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç canımızı yitireceğiz? Perşembe günü ilk derse girmiyor ve tüm okullarımızda açıklamalarımızla ses yükselterek ‘yeter artık’ diyoruz. Cuma günü tüm öğretmenlerimizle birlikte iş bırakıyor, il milli eğitim müdürlükleri önünde yapacağımız basın açıklamalarıyla ‘Öğretmene Şiddete Hayır’ diyoruz. Tüm meslektaşlarımızı sesimize destek olmaya ve bir hafta süresince siyah kokart ve kurdele ile derslere girmeye davet ediyoruz.”