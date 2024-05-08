Nisanda en yüksek reel getirisi açıklandı

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,17, tüketici fiyatları ( TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile külçe altın yüzde 1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,56, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,76, dolar yüzde 2,55 ve euro yüzde 3,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile külçe altın yüzde 1,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16, DİBS yüzde 0,36, dolar yüzde 2,15 ve euro yüzde 3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile yüzde 10,31, TÜFE ile yüzde 10,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 7,60, TÜFE ile yüzde 7,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 18,30, TÜFE ile yüzde 12,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,48, TÜFE ile yüzde 14,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BİST 100 ENDEKSİNDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile yüzde 23,92, TÜFE ile yüzde 13,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 23,85, dolar yüzde 7,40 ve euro yüzde 5,04 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 26,71 ve DİBS yüzde 44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 13,54 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 1,54, euro yüzde 3,70, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,81 ve DİBS yüzde 49,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.