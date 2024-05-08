49 ilde 'tefecilik' ve 'dolandırıcılık' operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince, 49 ilde 'Mahzen-40' operasyonları düzenlendi. Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin; 'tefecilik', 'kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık', 'kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edildi" dedi.
Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, tefecilere göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.